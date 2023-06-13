Дайнеко похвасталась соблазнительной фигурой в красном купальнике

Виктория Дайнеко снялась в откровенном бикини. Видео в красном купальнике певица опубликовала в своих социальных сетях.

Как призналась артистка, впервые за восемь лет она улетела в одиночестве на отдых, отправив свою дочь на море с дедушкой и бабушкой.

«Одинокий турист наслаждается вкусной едой и каникулами. Это странно. Впервые за 8 лет одна отдыхаю. В последний раз в Лондон в 2014 году ездила одна, до того, как родилась дочка. Затем все время были вместе. Сейчас ребенок на каникулах, она поехала на море с дедушкой и бабушкой. Семья разделилась по своим интересам: я — бродить по городу, они — плавать и загорать», — сказала Виктория.

Напомним, что Дайнеко растит наследницу, рожденную от Дмитрия Клеймана. С музыкантом они развелись в 2017 году.