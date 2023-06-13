Врач-диетолог РФ рассказала, кому запрещено употреблять хлеб с маслом

Хлеб с маслом не желательно кушать людям с сахарным диабетом, атеросклерозом и лишним весом. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста по питанию, белый хлеб с маслом является калорийным продуктом.

"Помимо пустых калорий и сахара, он ничего не несет. Сливочное масло калорийно и в себе содержит холестерин", – говорит диетолог.

Тем, у кого зашкаливают параметры сахара, холестерина или веса, кто страдает от атеросклероза, не нужно употреблять белый хлеб с маслом, подчеркивает врач. Если особых проблем со здоровьем нет, употреблять такой продукт можно.

"Лучше, если это цельнозерновой хлеб, на который не кладем, а намазываем немного масла. Как утренний бутерброд подойдет", – заключает Соломатина.