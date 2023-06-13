Звезда «Брата-2» Александр Дьяченко изменился до неузнаваемости после перенесенной тяжелой болезни

Александр Дьяченко перенес цитокиновый шторм. Из-за тяжелой формы коронавируса актер находился в коме две недели. Поэтому не удивительно, что тяжелое заболевание изменило артиста до неузнаваемости.

Дьяченко лечился при помощи гормональной терапии. Длительное время звезда кино не мог самостоятельно передвигаться, так как у него отнимались ноги. К тому же, Александр постоянно лежал и набрал в весе.

Коварность недуга в том, что происходит дегенерация нейронных связей в головном мозге. Артисту пришлось бороться с астеническим синдромом. Гормональная терапия сильно отразилась на внешности — лицо стало одутловатое. Он себя не узнавал даже в зеркале.

Также 58-летняя звезда «Брата-2» сильно поседел, а его взгляд стал уставшим. Сейчас выглядит актер намного старше своих лет.