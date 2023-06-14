Столтенберг заявил о намерении в НАТО обсудить размещение в Белоруссии ядерного оружия

Секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о реакции со стороны политического руководства государств НАТО на размещение на белорусской территории ядерного оружия из Российской Федерации. Он заявил, что официальные представители государств НАТО собираются провести обсуждение этого вопроса. Он уточнил, что обсуждать этот вопрос собираются руководители оборонных ведомств государств Североатлантического альянса. Столтенберг добавил, что обсуждение планируется вести в плане вопроса ядерного реагирования.

Ранее сообщалось, что государства блока НАТО проводят в Германии масштабные учения своих военно-воздушных соединений.