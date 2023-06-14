Анна Нетребко поразила фанатов изменившимся внешним видом

Российская оперная певица Анна Нетребко, которая живет за границей много лет, удивила поклонников внешним видом. Артистка поразила изменившейся фигурой. Своим преображением сама исполнительница поделилась с фанатами в личном микроблоге.

Накануне Анна облачилась в короткое красное платье, джинсовую куртку, обувь без каблуков. Нетребко сильно похудела, а выбранный наряд выгодно подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги.

"Всегда была в одном весе, однако если хотите похудеть, рецепт один: нужно меньше жрать!" - написала звезда.

Артистка отметила, что не придерживается диет или ограничений. Спортом певица также не занимается. Некоторые подписчики подозревают, что артистка могла похудеть благодаря уколам для больных сахарным диабетом.