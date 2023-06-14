Дочь актера Машкова публично выступила с антироссийской речью на презентации фильма в США

Дочь знаменитого российского актера Владимира Машкова с резкой речью против РФ выступила во время презентации своего первого фильма, снятого в США. Как публично заявила артистка, она наконец-то "вылечилась" от "русской пропаганды".

Мария, которая работает и живет в Штатах, презентовала первую картину, снятую в Америке. Лента получила название I.S.S. (МКС) и рассказывает она о миссии астронавтов во времена третьей мировой войны между Америкой и РФ.

Во время презентации дочь Машкова жестко раскритиковала Россию за проведение СВО. Также она призналась, что была когда-то "заражена русской пропагандой", однако, к счастью, уже "излечилась".