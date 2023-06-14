Дочь Самохиной рассказала о том, что Дмитрий Нагиев был недостоин ее матери

17 июня на канале НТВ выйдет новый выпуск «Секрета на миллион». В нем Лера Кудрявцева задаст провокационные вопросы дочери Анны Самохиной. Александра весьма нелицеприятно высказалась касательно шоумена Дмитрия Нагиева. Как утверждает девушка, ведущий недостоин ее матери, поскольку в то время являлся обычной местечковой звездой».

«Моя мама была звезда», — сказала она в эфире передачи.

Стоит сказать, что нет точной информации о том, состояли ли в Анна и Дмитрий в романтических отношениях. По словам наследницы артистки, актер был влюблен в ее маму, но из связывала только дружба. Также девушка заявила, что никогда не обсуждала с родительницей Нагиева.

«Дмитрий — шоумен, экспрессивный человек, иногда может красное словцо сказать. Лично я не в курсе отношений с Нагиевым, хотя допускаю, что этим мужчиной можно заинтересоваться», — ранее говорила Александра.