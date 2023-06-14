Дочь Валентина Юдашкина Галина в спешке покинула РФ

Несколько лет дочь покойного Валентина Юдашкина живет вместе с семьей в Гонконге. Там у звездной наследницы есть собственная недвижимость. Из-за неожиданной смерти кутюрье девушка на несколько недель вернулась в Россию, а поклонники предположили, что она переедет в РФ, чтобы управлять в Москве Домом моды Юдашкина. Но Галина решила иначе. После сорокового дня смерти отца она поспешно улетела за рубеж.

В личном микроблоге дочь дизайнера выставила пост, сообщив, что сейчас находится сейчас Гуанчжоу. По словам наследницы Юдашкина, она посещала город в 2017 году вместе с любимым отцом.

«Он любил Гуанчжоу и Гонконг», - написала Галина.

Попутно отметим, что вдова Юдашкина также собирается покинуть Россию. Женщина ранее признавалась, что ей дается тяжело разлука с внуками. Раньше Марина откладывала поездки из-за рака мужа. Теперь она планирует перебраться к родным в Китай.