Юлия Высоцкая высмеяла хейтеров своего кулинарного шоу «Едим дома»

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая высмеяла хейтеров своего кулинарного телешоу «Едим дома». В микроблоге в соцсети теледива написала, что она не будет прекращать кулинарную деятельность. Также звезда опубликовала фото новых блюд с хештегами #горшочекневари, #аэтавсеготовит, #уймитесьюля.

Не так давно в Сети стали вирусными отрывки из кулинарного шоу Юлии, на которых у нее по сковороде растеклись сырники и сгорел полностью шашлык. После этого ведущая долгое время отмалчивалась. 16 мая она выложила снимок на фоне лондонского аэропорта Хитроу. Как предположили фанаты, жена Кончаловского могла покинуть страну из-за обрушившейся травли.

Однако на днях в социальной сети Высоцкой появился новый пост о том, что она вновь вернулась в Россию и сейчас находится в Санкт-Петербурге.