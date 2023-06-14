АиФ: концерты звезд-иноагентов отменяют за рубежом

Концерты украинской исполнительницы Веры Брежневой отменены в Испании и Португалии. Об этом сама певица написала в соцсетях. По словам артистки, она очень расстроена.

«В это время должна была порадовать жителей Португалии, однако все пошло не по плану. Расстроена, хотя надеюсь, что этот вопрос вскоре урегулируется, мне удастся приехать к поклонникам в Аликанте, Барселоне, Марбелье», — сообщила артистка.

Причиной отмены выступлений Вера назвала «обстоятельства неопределенной силы». Брежнева также обещает вернуть деньги за билеты.

Как стало известно сегодня, организаторы не смогли продать достаточное количество билетов на шоу белокурой певицы, чтобы заполнить зал, поэтому было принято решение отменить выступления.