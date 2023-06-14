«Лента.ру» перечислила теории, согласно которым все языки в мире произошли от русского

В феврале в РФ приняли поправки, защищающие русский язык от заимствования. Как оказалось, существует теория, что все в мире языки произошли именно от русског, пишет «Лента.ру».

По словам профессора Чудинова, он нашел на Марсе слова на русском языке. Специалист говорит, что этот язык знают многие цивилизации из Вселенной. Многие деятели науки пытаются доказать, что некоторые западные языки произошли от русского.

15 лет назад в одной популярной программе рассказывали, что слово «calidum» (в переводе с латыни «горячий») произошло от древнерусского слова «каленый», которое походит от фразы «к алому». Слово «ovum» («яйцо») произошло от русского «овал».

Такое предположение сделал Михаил Задорнов, который нередко во время концертов рассказывает о тайнах русских слов. Многие языки, по его мнению, произошли от латыни, но английские и американские имеют русские корни. Впрочем, данные теории не были доказаны научным путем, поэтому являются всего лишь догадкой.