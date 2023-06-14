Мария Машкова на фестивале «Трайбека» в США посетила премьеру сериала со своим участием

Мария Машкова, которая активно поддерживает Украину, заявила, что не вернется в РФ. Актриса давно живет США. До начала СВО звезда периодически приезжала в Россию, чтобы принять участие в разных проектах. Теперь она строит карьеру за границей.

Появились первые результаты стараний Марии. На днях она посетила фестиваль «Трайбека». Он проходил в Нью-Йорке. Машкова снялась в американском телесериале «Ради всего человечества» в четвертом сезоне. Картину покажут на сервисе Apple TV+ совсем скоро.

В микроблоге актриса выразила благодарность съемочной группе за такую возможность, вспомнив о Евгении Брик. Последняя должна была появиться в фильме, но, когда узнала о раке, посоветовала взять на эту роль свою коллегу.