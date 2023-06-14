Кадышева появилась на публике после длительного отсутствия

Надежда Кадышева спустя долгое время появилась на государственном концерте, посвященном Дню России. Там певица удивила поклонников внешним видом.

Артистка перестала одевать кудрявые парики. Теперь она отдает предпочтение естественным локонам. Наряды исполнительница выбирает более молодежные и современные. Она предстала перед публикой в ярко-красном платье с пышкой юбкой и рукавами. Однако прическа не подходила к этому образу.

Некоторые фанаты предположили, что звезда прибегла к услугам пластических хирургов. Также зрители заметили, что Кадышева немного поправилась, вследствие чего ее глаза стали более узкими, а шея перестала быть заметной.