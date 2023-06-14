Отрекшаяся от России дочь Машкова пришла на свою первую премьеру в Голливуде

Мария Машкова много лет живет в Америке. Она перебралась за океан вслед за супругом — известным музыкантом. В минувшем году артистка приняла решение разорвать все связи не только со своим отцом, но и с родиной. Как заявила звезда, больше она не вернется в РФ.

Мария начала активно покорять киноиндустрию США. Накануне Машкова появилась на международном кинофестивале «Трайбека» в Нью-Йорке. Там она представила первую ленту. Сериал с участием актрисы называется «Ради всего человечества». Четвертый сезон фильма выйдет в ближайшее время на Apple TV+ в ближайшее время.

На красной дорожке знаменитость появилась в черном ультра мини, полупрозрачном жакете, босоножках на высоких шпильках. Она отдала предпочтение простой укладке и нюдовому макияжу.