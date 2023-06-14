Певец Глеб Матвейчук высказался о скандале вокруг артистки Тамары Гвердцители

Глеб Матвейчук заявил «Абзацу», что не может дать оценку отказу Тамары Гвердцители исполнять песни на русском языке.

«Мне комментировать многих творческих людей сложно, знаю, чем эти люди живут. Ставить у стены и требовать четкой позиции? Не знаю о ее политической позиции. Каждый на свою позицию имеет право. Не могу это никак комментировать», — сказал Матвейчук.

Певец и актер добавил, что считает артистку «колоссальным, профессиональным человеком», который тратит много сил на творчество. Матвейчук восхищается способностями и позитивом певицы.

Нужно напомнить, что в мае Гвердцители выступила в Нью-Йорке перед русскоязычной публикой, но не исполняла хиты на русском языке. Фанаты осудили исполнительницу за это. Эмигранты из России были разочарованы таким поступком Тамары Михайловна.