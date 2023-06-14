Певец Наджиев заявил, что «Европа устала» от сбежавшей из РФ артистки Веры Брежневой

Как заявил певец Игорь Наджиев, жители Европы устали от требований некоторых артистов касательно поддержки Украины и украинцев. По его словам, именно из-за этого произошла отмена концертов Веры Брежневой, сбежавшей из РФ на Запад.

После событий 24 февраля украинская певица отвернула от себя европейских слушателей, поддерживая Украину в социальных сетях.

«Жители Франции, Израиля, Испании устали от бесконечных требований поддержать украинцев», - считает певец.

Наджиев добавил, что Брежневой, которую «раскручивали» в России, в Европе тяжело, ведь у нее, по большому счету, нет таланта, разрушающего любые языковые барьеры.

Вере, как другим сбежавшим из РФ артистам, заинтересовать европейцев нечем, поэтому выступления отменяются за ненадобностью и из-за пустых залов.