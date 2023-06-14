Пугачева появилась на концерте во Львове с флагом Украины

Недавно в СМИ появилась новость о том, что Алла Пугачева, проживающая в Израиле, выступила во Львове. Но вскоре журналистам и поклонннкам стало известно, что это новость является фейковой.

Но уточняется, что Алла Борисовна ранее выступала на территории Украины, где ее очень любят. В 90-е Примадонна на сцену во Львове вышла с украинским флагом под бурные овации местной публики.

Сегодня 74-летняя артистка предпочитает отмалчиваться о политической ситуации в РФ и мире. Но напомним, что певица сперва покинула свою родину, а затем вступилась за своего молодого супруга-комика, которого Минюст России признал иностранным агентом.

После отъезда в Израиль Пугачева появлялась в родной стране дважды. Сперва она прилетела в Москву в сентябре. Затем звезда эстрады в России появилась в мае. Она на частном самолете прибыла на похороны хорошего друга Валентина Юдашкина.