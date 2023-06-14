Sport 24: Realme 11 Pro начали продаваться по очень низкой цене

Realme 11 Pro - новый смартфон, предлагающий пользователям впечатляющую камеру с высокой оптостабилизацией и разрешением. Этот гаджет стал одним из самых ожидаемых в сегменте среднего ценового диапазона.

После представления модели для китайского рынка релиз Realme 11 Pro и Pro+ состоялся через месяц. В РФ новинка пока что не поступила, но самые нетерпеливые могут на AliExpress приобрести глобальные версии Realme 11 Pro по очень низкой цене в рамках распродажи.

Стоит отметить, что Realme 11 Pro может похвастаться изогнутым OLED-экраном с высоким разрешением и большой диагональю. Дисплей обладает контрастностью, яркостью, поддерживает Always On Display. Работает смартфон на базе последнего чипсета MediaTek, именно он обеспечивает высокую производительность. Большой объем оперативной памяти для плавной и быстрой работы устройства. Встроенная память также порадует.