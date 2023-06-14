Синдром Пьехи и Пельша: Что губит сердца молодых мужчин в летнюю жару?

В последнее время стали появляться новости о проблемах с сердцем у известных мужчин. Сперва в кардиореанимацию попал певец Стас Пьеха, затем аритмия развилась у Валдиса Пельша и бывшего футболиста «Спартака» Александра Ширко. Все они не старые люди, их возраст 42, 56, 46 лет.

Как говорят врачи, в жару сердцу очень тяжело, поэтому риск сердечных катастроф возрастает. Особенно опасны волны жары, когда такая погода сохраняется несколько дней. Они вызывают преждевременные инфаркты и даже смерть. У этого феномена есть специальный термин — “смещение смертности”.

Поэтому нужно на себя налагать некоторые ограничения. В долгие волны жары не нужно переусердствовать с работами, вызывающими сильное физическое и психическое переутомление, дезадаптацию организма. Важен питьевой режим, чтобы не возник риск развития тромбоза. К тому же, нужно избегать алкоголя и кофе из-за мочегонного эффекта, и есть много фруктов и овощей, которые одержат калий, теряющейся с потом.