Sport24.ru: странным словом «Russkies» жители США называют русских между собой

В России существует слово «пиндос», которым нередко оскорбительно называют американцев. Таким образом люди издеваются над их патриотизмом и образом жизни. Но как граждане Америки называют россиян? Оказывается, у них есть сленговое слово, хотя оно не такое оскорбительное.

Это слово впервые упоминается в американской прессе во времена Первой мировой войны. Тогда журналисты русских солдат, которые сражались с немцами, называли Russkies. Источник его происхождения очевиден. Оно произошло от двух слов «русские» и «русский». которые жители США скопировали, адаптировав под свое произношение. Поэтому привычные всем слова звучат странно от американцев — «Расскиз» и «Расски».