Стало известно о провале артистки Веры Брежневой

После отъезда из РФ Вера Брежнева направилась в Италию и Латвию. Она решила возобновить концертную деятельность. Украинская артистка представила фанатам новые композиции на родном языке.

Однако за рубежом билеты экс-солистки «Виа Гры» раскупаются плохо. Недавно концерты Веры отменили в Испании и Португалии из-за «обстоятельств неопределенной силы». Однако СМИ пишут, что организаторы недовольны тем, как зрители покупают билеты и исполнительницу ждет полный провал.

Также ходят слухи, что жена композитора выставила на продажу подмосковный особняк за 300 млн рублей. На вырученные деньги поп-дива планировала жить, но покупателей пока что не нашлось.