В Москве задержан казак, размахивающий шашками на Красной площади под песни Газманова

В Москве на Красной площади задержали казака, размахивающего шашками под песни Олега Газманова. Полицейские отвезли его в отделение МВД для уточнения личности. Им оказался 38-летний Алексей, он профессионально занимается фланкировкой.

Как рассказал мужчина, он приехал в столицу на фестиваль с учениками. Там проходили соревнования по фланкировке. После того, как он увидел, что на Красной площади практически нет людей, решил сделать несколько элементов.