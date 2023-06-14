В одну из столичных клиник попал телеведущий РФ Валдис Пельш

Российские средства массовой информации сообщили о том, что бессменный телеведущий программы «Угадай мелодию» Валдис Пельш попал в одну из столичных больниц. Об этом информирует «Вокруг ТВ».

Как сообщают журналисты, ссылаясь на данные источников, у ведущего диагностировали проблемы с сердцем. После того, как на Пельша вышли репортеры, он опроверг слухи, что у него серьезный диагноз. При этом Валдис подтвердил, что действительно находился в московском Национальном медицинском исследовательском центре хирургии им. Вишневского.

По словам шоумена, обследование носит плановый характер и необходимо перед путешествием в горы. Телеведущий направился в специализированную клинику, чтобы проверить показатели здоровья для будущего горного восхождения.