Замужняя актриса Юлия Хлынина играет в телесериале с экс-возлюбленным Корешковым

Юлия Хлынина находится в браке с Алексеем Милевским. В последних съемках в мелодраматическом телесериале «Соседка» актриса воплотила образ Алены — молодой девушки, которая переехала из провинции в столицу.

Главная героиня познакомилась с бизнесменом Федором Садовским, в которого влюбилась. Вскоре Алену начинает интересовать бывший муж Сергей, что привело к любовному треугольнику. Интересно, что Юлия играет в паре с экс-женихом Егором Корешковым, которому досталась роль предпринимателя.

Как известно, Хлынина и Корешков встречались два года и даже планировали пожениться. Но в 2019 году их союз закончился. Вскоре артистка кино вышла замуж за Милевского, а актер сочетался узами брака с дочерью Ирины Апексимовой Дарьей Авратинской.