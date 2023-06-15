Захарова сделала заявление по вопросу применения ядерного оружия

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала заявление о концепции Российской Федерации по вопросу применения ядерного оружия. Она подчеркнула, что политическое руководство Российской Федерации придерживается принципа, что нельзя допустить в ядерную войну. Она считает, что другие государства, обладающие ядерным оружием, должны придерживаться такого же принципа.

При этом Захарова добавила, что концепция Российской Федерации по вопросу применения ядерного оружия допускает его использование в целях обороны. Она заявила, что политическое руководство Российской Федерации готово использовать ядерное оружие в оборонительных целях, в случае внешней угрозы.

«Российская политика в области ядерного сдерживания носит сугубо оборонительный характер», – заявила она.