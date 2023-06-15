Актриса Эвелина Бледанс опровергла сообщения об уходе ведущего Диброва с Первого канала

Эвелина Бледанс в новом интервью заявила, что несмотря на то, что, Дмитрий Дибров ведет программу в «VKвидео», продолжает сотрудничать с Первым каналом.

Дмитрий из телевидения не ушел, то, что создал свой проект, совершенно нормально. Он снимает подкасты на Первом канале, - отметила Бледанс.

Телеведущая подчеркнула в беседе, что хочет последовать примеру Диброва, однако у нее нет свободного времени. По мнению Эвелины, ей нравится работа на ТВ.

Нужно сказать, что весной певица Юлианна Караулова стала новой телеведущей «Кто хочет стать миллионером». Она заменила Диброва, который последние несколько лет являлся ведущим.