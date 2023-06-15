Кто будет на «подтанцовках» у Даймы Вайкуле: иноагенты теряют концерты за границей

Вера Брежнева с Константином Меладзе покинула РФ в числе первых — еще в феврале минувшего года. Певица выступала в Прибалтике, причем с хитами на украинском языке, однако такой репертуар слушателям не понравился. Артистка пыталась организовать тур на Пиренейском полуострове по нескольким городам, но все пошло не по плану и концерты отменили.

Пользователи на эту новость отреагировали с сарказмом:

У Верунчика голоса никогда не было, была фигура, внешность, но возраст никого не щадит, уже не торт!

А кто из российских артистов стадионы и концертные залы там собирает? Никто...

Соглашусь, больше приходят на нее посмотреть, а не послушать, вокал слабенький.

Будет У Вайкуле на подтанцовках.

К слову, Брежнева заявлена на фестивале, который Лайма планирует провести в июле в Юрмале — если, конечно же, продаст билеты.