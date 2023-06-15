Диетолог Пономарева дала рекомендации по похудению без строгой диеты

Диетолог Василиса Пономарева дала рекомендации по похудению без строгих диет. В первую очередь нужно высыпаться. Когда сна недостаточно, тело выделяет гормон грелин, усиливающий чувство голода. Спасть желательно 7-8 часов, ложится в одно и то же время. Второе — сбалансированное питание. Отдать предпочтение цельнозерновым продуктам, нежирным белком, полезными жирами, орехами, фруктами, семенами.

В-третьих, следуеn избегать обработанных продуктов - сладостей, выпечки и фаст-фуда, которые повышают сахар в крови.

Четвертое правило — силовые тренировки, которые подтянут тело, будут стимулировать жировой обмен и поспособствуют росту мышц.