Евгения Медведева в бикини и коротком сетчатом топе снялась на мальдивском пляже

Евгения Медведева резко отреагировала на критические высказывания о фотосессиях. 23-летняя фигуристка показала новый образ на фото.

Фигуристка в настоящее время отдыхает на Мальдивах со своим бойфрендом. Она не скрывает роман с Дмитрием Чигиревым. Пара демонстрирует свои нежные на экзотическом курорте. Олимпийская чемпионка экспериментирует с пляжными нарядами.

Евгения сегодня похвасталась новым летним образом. Медведева предстала в белом бикини с геометричным принтом и короткой майке-сетке. Волосы звезда распустила, а лицо оставила без макияжа. Знаменитость вышла на берег, чтобы позировать бойфренду.