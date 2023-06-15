Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении Урганта и Познера в эфиры Первого канала

Константин Эрнст, директор Первого канала, не захотел отвечать на вопрос журналистов NEWS.ru о возвращении Ивана Урганта и Владимира Познера в эфиры. Когда репортер попросил назвать сроки возвращения шоуменов на телевидение, Эрнст отказался давать какие-либо комментарии.

Не буду отвечать на ваш вопрос, — кратко ответил глава Первого канала.

Кстати, несколько развлекательных передач, в том числе «Вечерний Ургант» и «Познер», прекратили выходить на ТВ после начала СВО. Как рассказали в пресс-службе телеканала, было решено сосредоточиться на актуальных в наше время проектах. В сентябре гендиректор объявил о возвращении развлекательных программ на экраны.