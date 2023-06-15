Молодая Людка из кинофильма «Любовь и голуби» стала копией персонажа Надюхи

В культовом советском кинофильме «Любовь и голуби» Янина Лисовская сыграла Людку, которая является старшей дочерью в семье Кузякиных. Многие считали, что на этом карьера актрисы начинается и впереди ее ждут много замечательных ролей. Однако жизнь решила иначе, пишет новостное издание Sport24.

После успеха этой ленты актриса вернулась в театр МХАТ. Там она трудилась на протяжении нескольких лет. Женщину характеризовали как талантливую артистку с яркой внешностью. Через два года после окончания съёмок в картине она решила уехать в Германию вместе со своим избранником Вольфом Листом.

Сообщается, что на чужбине Янина обрела личное счастье, хотя внешне сильно изменилась. Многие фанаты заметили, что Лисовская стала настоящей копией своей экранной матери Надюхи, которую сыграла покойная Нина Дорошина. Она повзрослела и сильно поправилась.