Житель Украины донес в полицию на певца Макса Барских из-за его песни на русском языке

Житель Кременчуга (Полтавская область, Украина) подал заявление в полицию на певца Макса Барских из-за того, что он исполнения им композиции на русском языке.

Как отмечается, после концерта в Кременчуге на артиста написали заявление в полицию. Оказалось, что Макс исполнил песню на русском языке под названием «Берега». По предварительным данным, местный житель попросил провести проверку в отношении Барских из-за исполнения хита на русском языке.

Напомним, после начала СВО певец заявил о запрете использовать музыку в РФ. Также он отменил все запланированные выступления в России.