Народный артист России Филипп Киркоров вышел на улицу для фотосессии

Филипп Киркоров, которому в апреле исполнилось 56 лет, в начале года сделал несколько пластических операций. Артист убрал нависающий живот и подтянул кожу лица.

Певец свое тело решил доверить звездному хирургу Тимуру Хайдарову. Теперь на концертах и светских мероприятиях Филипп Бедросович появляется в облегающих нарядах и порой не прочь обнажить свое обновленное тело.

На днях поклонник увидели Киркорова на уличной фотосессии. Он позировал перед Домом моды Аники Керимовой. Народный артист выбрал стильный образ, приподнял майку и всячески демонстрировал идеальный пресс. Случайные прохожие даже даже засняли поп-кроля отечественной эстрады в игривом настроении и выложили видеоролик в Сеть.