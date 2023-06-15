Наталья Подольская продемонстрировала свой пресс в мерцающем бикини

Российская исполнительница Наталья Подольская решила улететь на отдых вместе со своими двумя детьми. В отпуске певица, которой в мае исполнилось 41 год, похвасталась поклонникам стройной фигурой в купальнике.

На снимке артистка предстала на пляже. Она продемонстрировала свой пресс в раздельном блестящей бикини. Вверх купальника выполнен в фиолетовом и темно-оранжевом цветах. Трусы на завязках - желто-мерцающего цвета.

«Ожидание - реальность. Бодрящая водичка. Хотя мы ни за что не сдадимся!», - подписала Подольская фото.

Отметим, что Наталья отправилась на отдых без Владимира Преснякова. Первые дни каникул она решила провести на море вместе с наследниками.