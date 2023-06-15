Певец Филипп Киркоров завел новый Telegram-канал и назвал его «Примадонн»

Филипп Киркоров завел Telegram-аккаунт. Артист даже выложил свой первый пост в микроблоге. Страницу он назвал «Примадонн».

На видеоролике поп-король передает привет рэперу Тимати и говорит, что как-раз направляется на ПМЭФ в Петербург.

«Тиман, друг мой! Бери побольше кофе, ведь день обещает быть насыщенным. Лечу на стиле на ПМЭФ», —сказал Киркоров.

Слово «Примадонн» впервые появилось в телешоу «Концерты» на канале ТНТ. В шутку Филипп поругался с Азаматом Мусагалиевым.

«Послушай, муха, встала и полетела отсюда! Как ни включу «ТНТ», твоя щекастая рожа везде, филиппинский Ельцин. Берега попутала, что ли, жужелица странная? Мутной каплей снизу рейтинга висел, когда страна Новый год начинала с меня. Теперь я Примадонн», — отметил певец.