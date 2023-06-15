Киселев раскритиковал Газманова за платное исполнение патриотических композиций

Основатель "Землян" Владимир Киселёв высказался об исполнителях, которые поддерживают военных ВС РФ в зоне СВО. Артист жестко раскритиковал Олега Газманова, который берет деньги за написание патриотических композиций.

Как заметил музыкант, Григорий Лепс, Юлия Барановская, Николай Басков постоянно помогают фронту, дают концерты и занимаются благотворительностью. Киселёв никогда не понимал артистов, которые за написание патриотических песен берут деньги.

"Когда узнаем, что такие народные артисты, как господин Газманов или Матвиенко получают за написание патриотических песен деньги, в этот момент Иосиф Давидович Кобзон должен в гробу перевернуться. Ибо представить его, получающего за патриотизм деньги, это просто нонсенс", — возмущается исполнитель.