Певица РФ Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии после внезапной смерти мужа

Прошло три недели с момента смерти Петра Кучеренко, заместителя министра образования и науки РФ. Его вдова, по слухам, находится в тяжелом состоянии. Диана Груцкая не выходит ни с кем на связь и не дает комментариев.

По данным журналистов, в последний раз певицу видели во время похорон. После этого она пропала. Поговаривают, что родные увезли артистку в Абхазию для того, чтобы оградить ее от лишнего внимания.

Гурцкая находится в тяжелом состоянии. Она не встает с постели, не отвечает на звонки даже близких. Рядом круглосуточно находятся ее брат Роберт, а также сын Константин. Брат исполнительницы тоже перестал выходить на связь. В последний раз Роберт делал заявление на 9-й день после кончины Кучеренко.