Появившийся на светской вечеринке Юрий Антонов едва держался на ногах во время своего выступления

В последнее время внимание общественности приковано к Юрию Антонову. Недавно 78-летний певец перенес сердечный приступ. Несмотря на то, что сам артист опроверг сообщение и назвал его фейком, фанаты обеспокоены самочувствием и внешним видом артиста. На днях исполнитель посетил очередную светскую вечеринку. Антонов находился не в самом лучшем состоянии. Как сообщается, певец едва держался на ногах.

Также Юрий Михайлович попросил организаторов принести ему стул. При этом Антонов не захотел отменять выступление. Он спел самые известные хиты, хотя предпочел сделать это сидя.

Добавим, что в настоящий момент официальные представители музыканта и композитора не давали никакой информации о его здоровье.