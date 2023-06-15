Покинувшие Россию из-за СВО ВС РФ артисты становятся изгоями за границей

Многие российские артисты покинули РФ. Они не согласны с решением проводить СВО на Украине. Сейчас сбежавшие звезды строят карьеру за рубежом.

Вера Брежнева недавно решила организовать гастроли на Пиренейском полуострове. Она попыталась провести гастрольный тур по нескольким городам Португалии. Но концерты были отменены.

Виктора Шендеровича* не пустили в Грузию. Журналист отменил запланированные в стране выступления.

Борис Гребенщиков* и панк-группа Little Big столкнулись с проблемами на Бали. Там ужесточился контроль над работой иностранных певцов, что помешало россиянам выступать после приезда в страну по туристическим визам.

Концерт рэпера Моргенштерна* в Баку, который должен был пройти в мае, отменили. Официальная причина отмены не была объявлена. * Лицо, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России