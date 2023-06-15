«Sport24.ru» проинформировал о киноляпе в кинофильме СССР «Шерлок Холмс»

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — культовый детективный кинофильм времен СССР, который полюбился многим зрителям. Однако здесь не обошлось без забавного киноляпа, сообщает Sport24.ru.

Доктор Ватсон, не зная о занятиях нового соседа Шерлока, его заподозрил в связях с преступным миром. Однажды вызвал его на боксерский поединок. В этот момент заглянула в комнату хозяйка квартиры. Миссис Хадсон спросила, не забыл ли Холмс, что у Ватсона рука ранена. На это Шерлок ответил, что не пустил в ход левую руку, поэтому шансы равны. Этот киноляп в фильм добавил юмористическую нотку, а также показал, что даже гениальный Шерлок Холмс бывает не всегда в курсе подробностей.