ST прокомментировал выход модели Марии Погребняк в финал «Новых звезд в Африке»

Вскоре мы узнаем победителя четвертого сезона «Новых звезд в Африке» на телеканале ТНТ. В прошедшем 14 выпуске определился состав финалистов. Реалити-шоу покинул Денис Лебедев. За звание победителя продолжают бороться Александр Степанов (ST), Мария Погребняк, Наталья Бардо.

Как признался Степанов, в лице Погребняк он нашел надежного союзника по коалиции и хорошего друга. После окончания проекта они продолжили общение.

Кроме того, в личном микроблоге рэпер прокомментировал тактику модели, которая помогла выйти в финал. По словам Александра, участие в шоу жены футболиста произвело неоднозначное впечатление на участников.

ST также пошутил, что благодаря модели «коалиция» вошла в обиход реалити. А еще артист благодарен Погребняк, что была рядом с ним, поддерживала и помогала найти силы для новых испытаний.