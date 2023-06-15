Стало известно, как сложилась судьба звезды «Турецкого гамбита» актера РФ Егора Бероева

Стало известно о том, как сложилась судьба звезды фильмов "Турецкий гамбит", "Папа", "Перевал Дятлова" за рубежом. Как известно, Егор Бероев покинул РФ.

В настоящее время он находится в Америке, где работает водителем. Несмотря на то, многие российские актёры стремятся повторить успех за границей и покорить Голливуд, сделать себе карьеру на чужбине смогли считанные знаменитости.

Как рассказывал Бероев в ходе одного интервью, даже если кто-либо из коллег добьётся успеха у зарубежной публики, его будет все равно тянуть на Родину.

Жене Игоря Ксении Алфёровой улыбнулась Фортуна за границей, но она решила продолжить сниматься в РФ. А вот сам артист работал у супруги шофёром.