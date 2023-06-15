У певицы Аллы Пугачевой обнаружили белорусские корни

Журналисты новостного издания Teleprogramma.pro выяснили, кто по национальности 74-летняя народная артистка РФ Алла Пугачева. Как оказалось, у Примадонны российской эстрады есть белорусские корни.

Так, дед певицы родом из маленькой деревни Узгорск (Могилевская область, РБ) и был белорусом. Соответственно, отец Аллы Борисовны наполовину является русским, а наполовину белорусом.

Мать Пугачевой — Зинаида Архиповна Одегова — родилась в Пермское крае. Она — русская. Но ранее в Сети ходили слухи, что настоящее имя Примадонны — Алла Боруховна Раппопорт. Правда, доказательств у данной информации пока нет никаких.