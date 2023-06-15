В кинофильме «Собачье сердце» нашли киноляп в сцене с профессором Преображенским

Фильм «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова вышел на экраны в 1988 году. РБК нашел несколько киноляпов в картине, которые остались не замеченными.

Профессор Преображенский и доктор Борменталь сидят за обеденным столом, на нем несколько постоянно меняется расположение предметов. К примеру, фужеры профессора стоят то в одном, то в другом месте.

В сцене общения Преображенского с Шариковым колокольчик для вызова прислуги живет своей жизнью. Сперва он находится на столе, но после этого перемещается в шкаф.

Погнавшись за котом Шариков сорвал в ванной кран и устроил потоп. Когда дверь в уборную открывается, коридор заливает прозрачная вода. Хотя в иной сцене, где он моет полы, в тазу есть черная вода.