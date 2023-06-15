В Минздраве Крыма опровергли враньё об ухудшении показателей питьевой воды

Министерство здравоохранения Крыма сообщило, что в Сети вбрасывают лживую информацию об ухудшении показателей проб питьевой воды на полуострове и регистрации случаев разных болезней, вызванных опасными микроорганизмами.

Телеграмм-каналы распространяют фейковый документ Министерства здравоохранения о якобы ухудшении показателей проб питьевой воды в регионе и регистрации случаев заболеваний, которые вызваны микроорганизмами I-II групп патогенности, проведении противоэпидемических мероприятий. Не существует такого документа! Просим доверять официальным источникам информации», — сообщило ведомство.

Роспотребнадзор регулярно проводит исследования проб воды на любые отклонения от показателей.

«Состоянием на 15 июня патогены не были выявлены», — добавил Минздрав Республики Крым.