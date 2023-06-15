«Вокруг ТВ» перечислил фильмы, которые заставят задуматься над ценностью своих отношений

Совместный просмотр кино - отличная идея, чтобы расслабиться в кругу близких. Особенно если выбрать картины, которые заставляют задуматься о важности отношений и переоценить то, что есть в жизни. Портал «Вокруг ТВ» составил список таких фильмов и сериалов.

Картина «Бэби-тур» (сценариста Василий Сигарев) рассказывает о четырех женщинах, которые захотели стать американками. Они рожают для этого детей детей в США. Каждая сталкивается с проблемами в семейной жизни. Лента рассказывает о том, как они справляются с трудностями и что происходит с их семьями.

В драме «Отчаянная невеста» зрители познакомятся с жизнью Алисы. Несмотря на то, что ей за 30, мать уверена, что дочь неправильно живет. В поисках любви девушка решает снять фильм о поиске супруга, хотя в путешествии ее ждут трудности.

Картина «Свободные отношения» - воплощение проблем, которые возникают у пары после рождения ребенка. Живущие долго и счастливо в браке, герои решают попробовать свободные отношения.