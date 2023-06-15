"Вокруг ТВ" проинформировал, чем закончился третий сезон телесериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Детство осталось позади, а главные герои оказались не готовы к взрослой жизни. Вовка стал молодым отцом, который с трудом содержит семью, Санька и Илья занимаются бизнесом. Также Саня столкнулся с непростой личной жизнью, завязав отношения с неформалкой Ксюшей. В столицу вернулась бывшая Рябинина. Но Женя приехала не одна, а со своим женихом Гошей, пишет «Вокруг ТВ».

Новый криминальный авторитет Вася принес много проблем и никто пока не может обуздать его. Алик рискует и пытается понять, что является причиной асоциального и агрессивного поведения мужчины.

В финальной серии тульская квартира Женьки продана. В честь этого события Гоша устроил на корабле вечеринку. Женя пригласила Саньку и компанию. Юля, невеста Вовки, поняла, что это последний шанс высказать чувства Гоше. А вот сама Женька не определилась, к кому питает теплые чувства.