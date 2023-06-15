Woman.ru: что означают жесты Булановой и Руднева на свадебных фотоснимках

Татьяна Буланова изменила фамилию после того, как вышла замуж за предпринимателя Валерия Руднева. Теперь певица по паспорту носит фамилию Руднева. В соцсетях артистка ставит сердечки и гордится новым статусом.

Эксперт по жестам Илья Анищенко заявил, что жесты многое могут рассказать об отношениях пары. К примеру, когда на свадебных фото Татьяна склонила голову на грудь супруга, он прижал ее к себе, это говорит о том, что чувства действительно настоящие. Но есть и другие жесты, которые могут рассказать еще больше.

Как сообщил эксперт, на снимках можно определить, кто в паре будет главным. Можно отметить, что Валерию не комфортно от лишнего внимания, и публичность для него является испытанием. В целом Анищенко не видит ничего поганого в жестах супругов и говорит, что Татьяны и Валерия действительно теплые и настоящие чувства.