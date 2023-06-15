Зверев объяснил феномен уехавшей из РФ в Израиль Пугачевой

Некогда близкий товарищ Пугачевой Сергей Зверев заявил, что неслучайно российская общественность обсуждает каждый шаг Аллі Пугачевой. Стилист назвал главный феномен Примадонны.

В нашей стране люди выросли на ее песнях, фантастическом творчестве. В этом плане Алла Борисовна феноменальна, нет такой другой. Даже сейчас, какой канал не включишь, везде ее хиты звучач. Поэтому говорят о ней. Она создала эти произведения на века, - сказал Зверев.

Стилист знает, что после отъезда артистки из РФ в Израиль радиостанции отказались от композиций Пугачевой. По его словам, так категорически нельзя делать:

Я безумно скучаю по ней. Если она так решила.... Главное, не нужно ее творчество трогать! Мало ли у кого какое мнение! Творчество жить должно! Малевича нет давно, хотя "черный квадрат" до сих пор существует. И неважно, что он при жизни думал.