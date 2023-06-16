Ушаков сообщил о намерении Путина посетить Турцию

Представитель администрации президента Российской Федерации, занимающийся внешнеполитическими вопросами, Юрий Ушаков рассказал о планах российского президента Владимира Путина по поездке в Турцию для проведения переговоров с президентом этого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ушаков сообщил, что посещение Путиным в Турции планируется в ближайшее время. При этом добавил, что конкретные даты пока еще не обозначаются. Также он отметил, что пока не уточняются и цели переговоров между Путиным и Эрдоганом.

Ранее Ушаков уже сообщал о планах Путина съездить в Турцию, а также рассказал, что Эрдоган пригласил российского президента в страну.